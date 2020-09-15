النصر السعودي يهزم سباهان الإيراني ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أسيا

حقق نادي النصر السعودي فوزاً صعباً على نظيره سباهان اطفهان الإيراني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا. اليوم ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا. سجل عبدالرازق حمدالله هدفي النصر في الدقيقتين 29، 48 من عمر المباراة. 48 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يتصدر نادي النصر ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أسيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سباهان اصفهان الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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