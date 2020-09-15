حقق نادي النصر السعودي فوزاً صعباً على نظيره سباهان اطفهان الإيراني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساءاليوم ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا.
سجل عبدالرازق حمدالله هدفي النصر في الدقيقتين 29،48 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يتصدر نادي النصر ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أسيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سباهان اصفهان الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يهزم سباهان الإيراني ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.