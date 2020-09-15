حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الصيد، إنجازا هاما لأول مرة في تاريخه بفوزه بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي المقاولون العرب بنتيحة 3 / 0 في المبارة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ليحل في المركز الثاني خلف النادي الأهلي الذي فاز بالمركزالاول.
حرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق محمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة النادى وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي ومحمد مصطفى مساعد مدير النشاط الرياضي. ضمت قائمة الفريق اللاعبات نادين حسين، بريهان ولاء الدين، نادين زعتر، ليلي عماد، زينه تامر العلمي، امينه ايمن، داليا مرشدي،هنا علاء، حبيبه طارق، فريدة طارق، ندي حمدي، حبيبه زعتر، سما عماد، ندي وليد، مريم مدحت، سلمى عبد الهادى، رنا عبد الحليم. ويتكون الجهاز الفنى و الإدارى كلا من أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الإنسات، وعلي جمال مدرب الدرجة الأولى، ونجلاء فؤاد مدرب الدرجة الأولى، ومحمد عبدالرحمن مدرب مساعد، وجيلان فضل محلل تقني، دكتورة ايه علي علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال ، إمام شنن إداري الفريق، أحمد عارف فني ملاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز تاريخي لأول مرة.. سيدات طائرة الصيد يتوجن بفضية الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.