التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول من لقاء الاسماعيلي والمقاولون

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاسماعيلي والمقاولون العربي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة 27 لبطولةالدوري الممتاز.
تقدم الدراويش مبكراً عن طريق محمد سمير مدافع المقاولون الذي اسكن الكرة في شباكه عن طريق الخطأ،قبل ان ينجح أحمد الشيمي في ادراك التعادل لذئاب الجبل في الدقيقة 42 من عمر الشوط.
وحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، بينما ياتي المقاولون في المركز الثالث ورصيده 47 نقطة.
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