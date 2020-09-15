طارق يحي مدرباً للزمالك خلفا لـ"كارتيرون"

اقترب طارق يحي مدرب الزمالك الأسبق من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مؤقتا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبيخلفا ً للفرنسي بارتيس كارتيرون .
كان كارتيرون قد فسخ تعاقده مع نادى الزمالكبعد تلقيه عدد من العروض المغرية، على أن يدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
ومن المنتظر أن يبدأ طرق يحي مهمته التدريبية بدء من الغد إستعدادا لمباريات الدوري.
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