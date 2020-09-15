النصر يعتلي صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بفضل السفاح “عبد الرزاق حمدالله”

اعتلي النصر السعودي صدارة المجموعة الرابعة فى دوري أبطال آسيا بفضل مهاجمه المغربي “عبد الرزاق حمدالله” بعدما قاد فريقه للفوز على سباهان اصفهان بثنائية نظيفة، اليوم الثلاثاء بالجولة الثالثة فى البطولة.

نُقلت مباراة “النصر وسباهان اصفهان” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التسجيلات المرئية والصوتية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق فهد العتيبي، كما تُنقل على قناة IRIB Varzesh الإيرانية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وسيطر الحذر على معظم مجريات الشوط الأول الذي غابت فيه الفرص الخطرة حتى نجح النصر في افتتاح باب التسجيل من ركلة حرة عندما لعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز كرة عرضية سددها المغربي عبدالرزاق حمدالله برأسه على يمين الحارس الإيراني بايام نيازماند (29).

ولم يمض على انطلاقة الشوط الثاني سوى دقيقتين حتى عزز النصر تقدمه بهدف ثان بعد مجهود فردي من سلطان الغنام الذي هيأ الكرة لزميله حمدالله الذي فأطلقها قوية على يسار نيازماند (48).

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وكاد حمدالله يسجل الهاتريك لكنه تعثر أثناء تسديد الكرة رغم انفراده بالمرمى (54)، وأضاع الغنام هدفاً محققاً عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (56).

ومن هفوة دفاعية كاد سيباهان ان ينجح في تقليص الفارق ولكن الكرة اعتلت العارضة (63).

ودخل “النصر” السعودي المباراة برصيده 4 نقاط في المركز الثاني، حيث تعادل مع “السد” وانتصر على “العين”، وسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على “سباهان” من أجل الاقتراب أكثر من خطف بطاقة العبور إلى دور 16.

وبهذا الفوز، اعتلى النصر ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على السد القطري صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سباهان أصفهان عند 3 نقاط في المركز الثالث، وحل العين رابعًا بنقطة واحدة.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

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