يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف السد والعين في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

نٌقلت مباراة “السد والعين” فى دوري أبطال آسيا على قناة الكأس 3، بصوت المعلق “خليل البلوشي”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

أفسد لاعب السد القطري “بوعلام خوخي” سهرة فريقه بعدما سجل هدفا بالخطأ فى مرماه فى مباراة التعادل 3-3 أمام العين الاماراتي.

وتقدم العين بهدف سجله التوجولي لابا كودجو في الدقيقة الخامسة، وتعادل أكرم عفيف للسد في الدقيقة 35، ثم سجل إسلام خان، من كازاخستان، الهدف الثاني للعين في الدقيقة 39.

وتعادل السد عن طريق الإسباني سانتي كازورلا في الدقيقة 55، ثم سجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث للسد في الدقيقة 60، ثم تعادل العين بهدف سجله بوعلام خوخي، لاعب السد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

ورفع السد رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، مؤقتا، فيما حصد العين أول نقطة له في البطولة.

وكان السد تعادل مع النصر السعودي 2/2 وفاز على سباهان أصفهان الإيراني 3-صفر، فيما خسر العين من سباهان صفر-4، والنصر صفر-1.

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يذكر ان اخر مباراة رسمية جمعت “السد والعين” كانت في دوري أبطال آسيا 2003، وانتصر العين حينها بهدفين نظيفين.

إليكم فيديو أهداف السد والعين في دوري أبطال آسيا

هدف تقدم العين “لابا”

هدف التعادل للسد “أكرم عفيف” 1-1

هدف العين الثاني “اسلام خان” 2-1

هدف السد الثاني “سانتي كازورلا” 2-2

هدف السد الثالث “بونجاح” 3-2

هدف العين الثالث 3-3

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