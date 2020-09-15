عودة تجريبية للجماهير بنسبة 20% في الدوري الألماني 

اتفقت المناطق الألمانية الثلاثاء على نموذج تجريبي لمدة ستة أسابيع يقضي بعودة جزئية للجماهير إلى ملاعب كرة القدم، بعد نهاية موسم وراء أبواب موصدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويمكن شغل مدرجات الملاعب بنسبة 20% كحد أقصى بدءا من الجمعة موعد انطلاق الموسم الجديد بمباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل أوروبا مع شالكه، وذلك حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر عندما سيتم دراسة الوضع مرة أخرى.



أعلن الوزير-الرئيس البافاري ماركوس سودر بعد اجتماع بين ممثلين عن الأقاليم "سيكون نوعا من التجربة، بالون اختبار".



وينطوي هذا القرار على عدة قيود: لن يتم قبول أي متفرج في الملاعب إذا تجاوزت الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد 35 من أصل مئة ألف نسمة على مدى آخر سبعة أيام.



سيعتمد مبدأ التباعد على المدرجات (1,5 متر) مع ارتداء كمامات ومنع الكحول، وتكون تذاكر المباريات إسمية. ولن يتم قبول جماهير النادي الزائر.



عمليا، يعني هذا الأمر على سبيل المثال أن نادي بوروسيا دورتموند يمكنه استقبال 16200 متفرجاً على ملعبه سيغنال إيدونا بارك.



وإذا كان هكذا قرار يمنح القليل من الوقت للأندية قبل أيام من انطلاق البوندسليغا، إلا أنه يشكل ارتياحا كبيرا لها.



Advertisements

وتتمتع الأندية الألمانية بأكبر معدلات الحضور في أوروبا، مع 44 ألف متفرج في المباراة الواحدة، وبالتالي تحصد عائدات مالية ضخمة.



وكانت مباريات الدور الأول من الكأس نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة تجربة لبعض الأندية، فحضر مباراة في دريسدن عشرة آلاف متفرج وخمسة آلاف في ماغدبورغ.



وكان الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف منافساتها في منتصف أيار/مايو الماضي، بعد تعليقها بسبب كورونا.

المصدر: فرانس برس