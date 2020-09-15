رياضة | بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي الوداد المغربي على التعاقد مع الفرنسي باتريس كاريترون المدير الفني للزمالك بعد فسخ عقده مع الأبيض.

وكان كاريترون قد طلب من الزمالك بشكل رسمي فسخ عقده ودفع قمية الشرط الجزائي في العقد وذلك من خلال جلسة عقدها مع مرتضي منصور رئيس النادي.

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ونفي نادي الوداد ارتباطه بالتعاقد مع كارتيرون مدرب الزمالك بعد فسخ عقده وذلك في تصريحات صحيفة للمتحدث الرسمي بأسم النادي محمد طلال.

وقال محمد طلال: الوداد لا يعلم شيئا عن رحيل كارتيرون عن الزمالك ولسنا طرفا في فسخ عقده مع الفريق، لا صلة لنا من قريب أو من بعيد بهذه الأزمة.