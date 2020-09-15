رياضة | خاص - الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول نجاح الفريق السماوي في التوقيع مع نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن هناك تواصل بالفعل من جانب بيراميدز للتوقيع مع اللاعب، بالموسم الجديد.

واختتم: "اللاعب لم يوقع أي عقود مع أي نادي حتى هذه اللحظة، وكل ما يتردد حول توقيعه غير صحيح، وسيتم مناقشة كل العروض عقب نهاية الموسم واختيار الأنسب له".