رياضة | لاتسيو يتعاقد مع نجم الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لاتسيو يتعاقد مع نجم الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي فناربخشة التركي اليوم الثلاثاء، عن انتقال مهاجم كوسوفو، فيدات موريكي، إلى لاتسيو الإيطالي، مقابل مبلغ مبدئي 17.5 مليون يورو.

وأعلن النادي التركي، إن القيمة قد ترتفع إلى 20 مليون يورو، مع حساب مكافآت تتعلق بنتائج مستقبلية.

ويسعى فناربخشة من خلال المفاوضات، الحصول على نسبة 5% من حقوق انتقال موريكي مستقبلا، إذا باعه لاتسيو لناد آخر.

يذكر أن لاعب منتخب كوسوفو (26 عاما) 17 هدفا في 36 مباراة مع فناربخشه.