رياضة | انضمام السعيد لقائمة مباراة دجلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انضمام السعيد لقائمة مباراة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ضم عبد الله السعيد قائد الفريق لقائمة مباراة وادي دجلة والمحدد لها في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء بملعب بتروسبورت في الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.

وعقب الإعلان عن القائمة التي خلت من اسم القائد، قرر الجهاز إضافة السعيد وضمه لقائمة اللقاء بعد اجتماع الجهاز الفني بالجهاز الطبي لمعرفة مدى جاهزية هداف الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز ضم السعيد لتجهيزه للمباريات المقبلة ونظرا لأهمية دوره داخل الفريق في هذه المرحلة المهمة بصفته القائد.