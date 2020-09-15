رياضة | عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك فسخ عقده مع الأبيض بشكل رسمي عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده.
وكان كارتيرون قد عقد اجتماع مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الماضية لطلب فسخ عقده بشكل ودي مع النادي مع دفع الشرط الجزائي في عقده.
ومدد المدير الفني عقده مع المارد الأبيض خلال الفترة الماضية لمدة موسم واحد، مع وجود شرط جزائي في العقد، يحق له الدفع والرحيل فورًا.
وغادر المدرب تدريبات الفريق اليوم غاضبا بعد اجتماعه مع مرتضي منصور بدون الكشف عن أسباب خلافه مع رئيس النادي والذي جلس مع اللاعبين بعد رحيل المدرب.
وقرر كارتيرون الرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع فريقه آخر لتدريبه في الفترة القادمة ولكن بعد تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا تخوف المدير الفني للزمالك، من خسارة العرض، وهو ما دفعه للحديث مع رئيس النادي مساء اليوم، لأجل دفع الشرط الجزائي والرحيل.
طلب كارتيرون اشعل غضب رئيس الزمالك مرتضي منصور والذي انفعل بشدة على المدرب مما دفع الاخير للخروج من الاجتماع غاضبا.