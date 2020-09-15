اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك فسخ عقده مع الأبيض بشكل رسمي عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده.

وكان كارتيرون قد عقد اجتماع مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الماضية لطلب فسخ عقده بشكل ودي مع النادي مع دفع الشرط الجزائي في عقده.

ومدد المدير الفني عقده مع المارد الأبيض خلال الفترة الماضية لمدة موسم واحد، مع وجود شرط جزائي في العقد، يحق له الدفع والرحيل فورًا.

Advertisements

وغادر المدرب تدريبات الفريق اليوم غاضبا بعد اجتماعه مع مرتضي منصور بدون الكشف عن أسباب خلافه مع رئيس النادي والذي جلس مع اللاعبين بعد رحيل المدرب.

وقرر كارتيرون الرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع فريقه آخر لتدريبه في الفترة القادمة ولكن بعد تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا تخوف المدير الفني للزمالك، من خسارة العرض، وهو ما دفعه للحديث مع رئيس النادي مساء اليوم، لأجل دفع الشرط الجزائي والرحيل.

طلب كارتيرون اشعل غضب رئيس الزمالك مرتضي منصور والذي انفعل بشدة على المدرب مما دفع الاخير للخروج من الاجتماع غاضبا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا