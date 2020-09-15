رياضة | خطوة واحدة تفصل نجم الهلال السعودي عن الانضمام للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل نجم الهلال السعودي عن الانضمام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المهاجم السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي، من الرحيل عن الازرق، بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

ورفض النادي السعودي التنازل عن عمر خربين صاحب الـ26 عاما بالمجان، بعد أن أبدى الزمالك المصري، رغبته بضم خربين والاستفادة من خدماته، لكن الهلال يرغب في الحصول على مبلغ مالي مقابل التنازل عن اللاعب.

ويريد الهلال الاستفادة مادياً من رحيل عمر خربين، ويرفض حالياً التنازل عن اللاعب بالمجان".

ولعب خربين للكثير من الأندية في الدول العربية، حيث مثل الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيرامييدز المصري.