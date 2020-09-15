رياضة | بعد رحيله.. كشف حساب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. كشف حساب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، والرحيل عن تدريب الفريق بشكل رسمي، في مفاجأة صادمة وغير متوقعة لمسئولي القلعة البيضاء والجمهور الزملكاوي.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم الثلاثاء، طلب خلالها فسخ التعاقد مع النادي وتسديد قيمة الشرط الجزائي والاعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، ورفض كافة المحاولات لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وتمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء بشكل نهائي.

ماذا قدم باتريس كارتيرون مع الزمالك؟

تولى كارتيرون تدريب الزمالك منتصف الموسم الجاري خلفا للصربي ميتشو بعقد يمتد لنهاية الموسم، وبعد نتائجه المميزة رفقة الفريق الأبيض نجح مسئولي القلعة البيضاء بتجديد عقده لمدة موسم آخر في يونيو الماضي مع زيادة راتبه بنسبة 20% من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

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وقاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18 مباراة بنسبة (58%)، وخسر 3 مباريات بنسبة (10%)، وتعادل في 10 مباريات بنسبة (32%)، وسجل لاعبو الأبيض تحت قيادته 49 هدفًا بمعدل (1.58 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباك الفريق 22 هدفًا بمعدل (0.71 هدف لكل مباراة)

خاض المدرب الفرنسي 21 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز في 13 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وحصد 45 نقطة، واحتل فريقه المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 55 نقطة.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا قاد الفريق في 7 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في 3 مباريات، سجل الفارس الأبيض تحت قيادته 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، وصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة وينتظر مواجهة الرجاء الشهر المقبل.

وقاد الزمالك للفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري بعد تعادلهما سلبيًا في الوقت الأصلي للمباراة وتوج بلقب البطولة، كما قاد الفريق لحصد كأس السوبر الإفريقي بعد فوز الترجي 3-1، وفاز مباراة بكأس مصر على الشرقية 3-1 وصعد بالفريق لدور الـ16 بالبطولة.

استخدم كارتيرون خلال قيادته لفريق الزمالك 34 لاعبًا، أكثرهم مشاركة معه المغربي محمد أوناجم وخاض 27 مباراة، بينما هداف الفريق معه اللاعب مصطفي محمد وسجل 10 أهداف، والأكثر صناعة للأهداف يوسف أوباما وصنع لزملائه 7 أهداف.