رياضة | تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بيراميدز من خطف صفقة مدوية من النادي الأهلي، لينضم للفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من نادي بيراميدز، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، وقع على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز، خلال الفترة الحالية.

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وأوضح، أن محمد ابراهيم فضل الانتقال إلى بيراميدز، بسبب مدربه الحالي إيهاب جلال، الذي سيقود بيراميدز خلال الموسم المقبل.

كما لعب المقابل المادي دوراً في تحويل الصفقة ٱلى بيراميدز، حيث كانت رغبة اللاعب الأولى هي الانتقال إلى النادي الأهلي.

ومن المقرر أن ينهي إيهاب جلال مهمته في قيادة المقاصة بعد الاطمئنان على بقاء الفريق في الدوري الممتاز، ثم يرحل ليتولى تدريب بيراميدز في الموسم المقبل خلفاً للكرواتي انتي تشاتشيتش.