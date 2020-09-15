رياضة | آرسنال يجدد تعاقده مع أوباميانج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يجدد تعاقده مع أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تمديد عقد نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لمدة 3 مواسم مقبلة، قاطعًا بذلك كل الشكوك بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وسيمنح قرار أوباميانغ بالبقاء مع آرسنال دفعة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي قال إنه "يريد بناء التشكيلة حول الدولي الغابوني عقب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي".

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وقال أوباميانغ في بيان "لم يكن التعاقد مع هذا النادي المميز محل شك. بفضل جماهيرنا وزملائي وعائلتي والجميع في هذا النادي أشعر أنني انتمي إلى هنا.

"أثق في آرسنال. يمكننا تحقيق أشياء كبيرة معاً. نملك شيئاً مثيراً هنا وأعتقد أن القادم أفضل لآرسنال".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن العقد الجديد لأوباميانغ يجعل المهاجم البالغ عمره 31 عاماً من أعلى اللاعبين أجراً في الفريق إلى جوار لاعب الوسط مسعود أوزيل.