شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر :كارتيرون اعتذر لإدارة الزمالك عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق..ولم تحدث مشكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عدم وجود أي ازمة بين الزمالك وباتريس كارتيرون المدير الفني السابق والذي قام بفسخ عقده اليوم مع الفريق بشكل ودي . وقال المصدر المطلع أن جلسة جمعت مجلس الإدارة بالمدير الفني واعتذر فيها باتريس كارتيرون، عن عدم قدرته علي الاستمرار مع الفريق بعد تلقيه عرضاً آخر مغرياً . ونفي المصدر حدوث أي أزمة بين كارتيرون وإدارة النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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