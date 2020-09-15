شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من الزمالك علي رحيل كاتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن إدارة النادي ستقوم بنشر فيديو مصور على قناة الزمالك مساء اليوم من أجل توضيح كافة التفاصيل للرد على أكاذيب وشائعات وبعض الأخبار غير الصحيحة عن النادي في الساعات الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن الزمالك سيرد من خلال الفيديو الخاص برئيس النادي وإدارة الكرة بشأن مصير كارتيرون النهائي وتفاصيل جلسة اليوم .

وتنتظر جماهير الزمالك ، الرد الرسمي من إدارة النادي بعد رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.