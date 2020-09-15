شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك لا يقف على أحد..وكارتيرون لم يحترم عقده مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.

وطلب الفرنسي كارتيرون الرحيل عن الزمالك، منذ قليل، وأوضح أن لديه عرض آخر خارج مصر.

وقال أنور خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: «الأندية أكبر من المدير الفني وهي التي تعمل المدرب، والزمالك لا يقف لا أحد،».

وأضاف: «توقيت صعب وشيء جيد جدًا أن بطولات إفريقيا تم تأجيلها».

وتابع: «كارتيرون هو الذي سعى أن يجدد عقده، والزمالك لم يتأخر عنه، وهو لم يحترم تعاقده مع الزمالك».

وأتم: «الجماهير والإدارة كانوا يحترمونه، رحيل في توقيت صعب، خصوصًا أن الزمالك مقبل على مباريات صعبة في الفترة المقبلة». الوضع في مصر

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وفيات 5,661

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