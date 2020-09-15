شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك ويقود مران الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مسؤولو نادي الزمالك بشكل رسمي تعيين طارق يحيي، مديراً فنياً مؤقتا لفريق الكرة الأول بالنادي لقيادة الفريق والاشراف على مران الأبيض الأربعاء، بعد رحيل باتريس كارتيرون، بعدما فسخ عقده.

وعلمت «المصري اليوم» أن طارق يحيي سيقود مران الأربعاءـ ومعه مدحت عبد الهادي وأمير عبد العزيز الذي تقرر استمراره مع الجهاز الفني السابق.