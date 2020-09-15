شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أخبار هامة علي قناة الزمالك في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن قناة الفريق ستذيع أخبار هامة اليوم فى الساعة 11 مساء من خلال برنامج زملكاوي، وفسخ الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعاقده رسمياً مع نادي الزمالك بعد جلسة جمعته بإدارة النادي بعد تلقيه عرضا آخر

ورفض كارتيرون، الاستمرار مع الزمالك وقرر فسخ العقد والرحيل عن الفريق اليوم الثلاثاء.