شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تصوير فيديو مع مرتضى منصور لتوديع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بتصوير فيديو منذ قليل في مكتبه بمقر النادي،وأعلن رئيس الزمالك، في الفيديو كافة التفاصيل الخاصة بكارتيرون ورحيله عن الفريق,

ورفض المدير الفني كارتيرون، تصوير فيديو بصحبة رئيس النادي، حيث طلب منصور منه تقديم اعتذار للجماهير عبر الفيديو عن تدريب الفريق.