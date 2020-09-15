شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة بالدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء على وادي دجلة باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز. وتضم القائمة المختارة: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس ويغيب عن المباراة، علي جبر مدافع الفريق بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام المصري. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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