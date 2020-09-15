جون كواتس: إيران مشكلة للأولمبية الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كواتس إن هناك فرصة ضئيلة لفرض حظر على إيران أو طردها من الحركة الأولمبية رغم الاستياء الدولي من إعدام المصارع نافيد أفكاري.

وأبان كواتس لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد «الصعوبة بالنسبة لنا هي أن الإعدام لا يتعلق بحدث رياضي».

ويترأس كواتس (70 عاما) اللجنة الأولمبية الأسترالية بجانب منصبه في اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح أن إيران كانت منذ فترة طويلة مشكلة للجنة الأولمبية الدولية.

وقال كواتس «كانت لدينا صعوبات مع الإيرانيين من قبل في عدم مشاركتهم أو انسحابهم من المنافسات، سبق وأوقفناهم بسبب انتهاكات رياضية من قبل».

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وأضاف «ولكن هذا موقف مختلف، هذا شخص اتهم بارتكاب جريمة قتل، هناك روايات مختلقة بشأن ما حدث وروايات مختلفة بشأن حصوله على محاكمة عادلة».

وقال كواتس إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، دافع عن قضية أفكاري مع المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وتم إعدام أفكاري (27 عاما) السبت الماضي في سجن عادل أباد بمدينة شيراز جنوب إيران. ووفقا للسلطات القانونية الإيرانية، قام أفكاري بقتل ضابط أمن خلال مظاهرة هناك عام 2018.

وذكرت إيران أن أفكاري اعترف، ولكن اللاعب وعائلته ومنظمات حقوق الإنسان قالوا إنه تم الحصول على الاعتراف من خلال التعذيب.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من بين الذين عبروا عن غضبهم بشأن الإعدام ولكن إيران رفضت الانتقادات.