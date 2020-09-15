بيتزارو يعود للبايرن سفيرا للنادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم، نادي بايرن ميونخ أمس، عودة أسطورة الفريق كلاوديو بيتزارو لناديه السابق كسفير للنادي.

وفي منصبه الجديد، سيساعد بيتزارو في الترويج «لاسم النادي وقيمه وتقاليده في جميع أنحاء العالم»، لينضم إلى جيوفاني إلبر ولوثار ماتيوس وبيكسنتي ليزارازو.

وقال بيتزارو للموقع الرسمي لبايرن «سعيد للغاية بالعودة لبايرن كسفير للنادي».

وأضاف «عودتي لميونخ بمثابة حلم وتحقق. دائما ما يوصف بايرن بأنه عائلة، وهذا بالتحديد ما أشعر به. الآن، في منصبي الجديد، سأعطي النادي كل ما لدي، مثلما كنت أفعل كلاعب».

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ولعب بيتزارو تسعة مواسم مع بايرن (من 2001 إلى 2007 ومن 2012 إلى 2015)، وسجل 125 هدفا وشارك في 327 مباراة.

واعتزل اللاعب كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي، حيث كان لاعبا لفيردر بريمن.

وفي الدوري الألماني (بوندسليجا) يحمل الرقم القياسي من حيث عدد الظهور في المباريات للاعب أجنبي، كما أنه أكبر لاعب يسجل هدفا في المسابقة.