أستون فيلا يمدد عقد جريليش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم عن تمديد عقد قائده جاك جريليش لمدة 5 أعوام.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أمس أن جريليش سيبقى في الفريق حتى عام 2025.

وأضاف النادي أن جريليش بدأ في النادي منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما أنه شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في أواخر موسم 2013 / 2014، كما أنه استمر مع الفريق رغم هبوطه في عام 2016 وساهم في عودته مرة أخرى للدوري الممتاز العام الماضي.

وتابع أن جاك لعب دورا رئيسيا في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما أنه حظي بفرصة اللعب للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته في وقت سابق من الشهر الحالي.

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وقال جريليش «أنا سعيد لأنني سأقدم هذا الالتزام لأستون فيلا، إنه فريقي وبيتي وأنا سعيد للغاية هنا».

وأضاف «لقد أوضح لي ملاك النادي مدى طموحهم لبناء النادي، سيكون هناك الكثير من الأمور الرائعة في المستقبل ويسعدني أن أكون جزءا منها».

وكانت المباراة الأولى لأستون فيلا في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، والتي كان مقررا إقامتها السبت الماضي، وتم تأجيلها بسبب الراحة التي حصل عليها سيتي عقب مشاركته في منافسات البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في البرتغال خلال أغسطس الماضي.