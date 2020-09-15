شكرا لقرائتكم خبر أستون فيلا يمدد عقد جريليش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أمس أن جريليش سيبقى في الفريق حتى عام 2025.
وأضاف النادي أن جريليش بدأ في النادي منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما أنه شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في أواخر موسم 2013 / 2014، كما أنه استمر مع الفريق رغم هبوطه في عام 2016 وساهم في عودته مرة أخرى للدوري الممتاز العام الماضي.
وتابع أن جاك لعب دورا رئيسيا في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما أنه حظي بفرصة اللعب للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال جريليش «أنا سعيد لأنني سأقدم هذا الالتزام لأستون فيلا، إنه فريقي وبيتي وأنا سعيد للغاية هنا».
وأضاف «لقد أوضح لي ملاك النادي مدى طموحهم لبناء النادي، سيكون هناك الكثير من الأمور الرائعة في المستقبل ويسعدني أن أكون جزءا منها».
وكانت المباراة الأولى لأستون فيلا في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، والتي كان مقررا إقامتها السبت الماضي، وتم تأجيلها بسبب الراحة التي حصل عليها سيتي عقب مشاركته في منافسات البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في البرتغال خلال أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يمدد عقد جريليش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.