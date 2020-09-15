كوردوبا يوقع لهيرتا برلين حتى 2024

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وكتب الموقع الالكتروني لصحيفة «كيكر» الألمانية الرياضية أن المهاجم الكولومبي (27 عاما) سيوقع عقدا يستمر حتى 2024، وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو.
وهكذا يصبح كوردوبا رابع وافد جديد إلى هيرتا في هذا الصيف بعد الحارس ألكسندر شفولوف والمدافع دايوفايسيو تسفويك ولاعب خط الوسط لوكاس توسار.
وأعلن نادي كولون أنه أعفى كوردوبا أمس من التدريب حتى يجري المحادثات النهائية.
وفي المقابل سيقوم كولون بخدمات اللاعب السلوفاكي الدولي أوندريه دودا، الذي كان هيرتا أعاره في الدوري الثاني من الموسم الماضي إلى نادي نورويتش سيتي الإنجليزي.
وكان كوردوبا أحرز العام الماضي 13 هدفا لصالح كولون، ليحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الألماني.
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