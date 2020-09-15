شكرا لقرائتكم خبر دريسدن يبحث عن المتشاجر مع توني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقطع ليستنر، الذي سبق له اللعب مع دريسدن، مقابلة تلفزيونية مع قناة «سكاي»، لدخول المدرج حيث تشاجر مع مشجع زعم أنه أهان عائلته، حيث تم تصويره وهو يسقط المشجع أرضا.
وذكر دريسدن عقب المباراة عبر تويتر «ببساطة فإنه من المخجل أن يتعرض ليستنر لاعب الفريق السابق لإهانة من مشجع بعد المباراة»، كما أوضح النادي أنه يبحث عن الشخص صاحب الواقعة رغبة في عدم ترك الأمور للصدفة.
وكان ليستنر تم احتواؤه من جانب الجماهير ورجال الأمن ليعود إلى أرضية الملعب مجددا لإجراء لقاء تلفزيوني، وبعد تلقيه مزيد من الإهانات من المدرجات ابتعد.
واعتذر مدافع هامبورج ليستنر (30 عاما) عن سلوكه فيما بعد على منصة تبادل الصور، انستقرام.
وأوضح ليستنر «بعد المباراة شعرت بالإهانة بشكل كبير، عادة يمكنني التحكم في الأمور بشكل جيد، لكن أن يتم الزج باسم عائلتي وزوجتي وابنتي فهذا أمر سيئ للغاية».
وأضاف «بعد مباراة مليئة بالعواطف، ببساطة فقدت أعصابي وهذا ما لم يكن يجب حدوثه، أنا أعتذر عن سلوكي وأستطيع فقط أن أعد بعدم حدوث ذلك مجددا».
من جانبه أضاف دريسدن «نحن جميعا نحب كرة القدم لأنها تخرج ما بداخلنا من مشاعر رائعة، والناس يقومون بالأخطاء، لكن ليستنر هو فتى دريسدن وقلبه في المكان المناسب».
كانت هذه تفاصيل خبر دريسدن يبحث عن المتشاجر مع توني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.