دريسدن يبحث عن المتشاجر مع توني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى نادي دينامو دريسدن، أحد أندية الدرجة الثالثة في ألمانيا، رغبته في التعرف على هوية المشجع الذي تشاجر مع لاعب هامبورج توني ليستنر عقب المباراة التي فاز بها دريسدن 4 - 1 في كأس ألمانيا أمس الأول.

وقطع ليستنر، الذي سبق له اللعب مع دريسدن، مقابلة تلفزيونية مع قناة «سكاي»، لدخول المدرج حيث تشاجر مع مشجع زعم أنه أهان عائلته، حيث تم تصويره وهو يسقط المشجع أرضا.

وذكر دريسدن عقب المباراة عبر تويتر «ببساطة فإنه من المخجل أن يتعرض ليستنر لاعب الفريق السابق لإهانة من مشجع بعد المباراة»، كما أوضح النادي أنه يبحث عن الشخص صاحب الواقعة رغبة في عدم ترك الأمور للصدفة.

وكان ليستنر تم احتواؤه من جانب الجماهير ورجال الأمن ليعود إلى أرضية الملعب مجددا لإجراء لقاء تلفزيوني، وبعد تلقيه مزيد من الإهانات من المدرجات ابتعد.

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واعتذر مدافع هامبورج ليستنر (30 عاما) عن سلوكه فيما بعد على منصة تبادل الصور، انستقرام.

وأوضح ليستنر «بعد المباراة شعرت بالإهانة بشكل كبير، عادة يمكنني التحكم في الأمور بشكل جيد، لكن أن يتم الزج باسم عائلتي وزوجتي وابنتي فهذا أمر سيئ للغاية».

وأضاف «بعد مباراة مليئة بالعواطف، ببساطة فقدت أعصابي وهذا ما لم يكن يجب حدوثه، أنا أعتذر عن سلوكي وأستطيع فقط أن أعد بعدم حدوث ذلك مجددا».

من جانبه أضاف دريسدن «نحن جميعا نحب كرة القدم لأنها تخرج ما بداخلنا من مشاعر رائعة، والناس يقومون بالأخطاء، لكن ليستنر هو فتى دريسدن وقلبه في المكان المناسب».