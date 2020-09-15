شكرا لقرائتكم خبر منع فرايبورج من المباريات المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر الحكم الصادر أمس أن فريق فرايبورج لن يتمكن من خوض المباريات على ملعبه، الذي ما زال تحت الإنشاء، من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي فيما بعد أو أيام الأحد خلال الفترة من الواحدة ظهرا إلى الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي. ولم يضع النادي موعدا للانتقال للعب على ملعبه.
ولكن، يمكن أن تقام مباريات الكأس في هذه الأوقات وأيضا المباريات الأوروبية إذا تأهل الفريق للبطولات القارية.
ولكن المحكمة ذكرت أن مباريات البوندسليجا لا تحتسب كأحداث نادرة يمكن أن تكون مؤهلة للاستثناء من قواعد الإزعاج.
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