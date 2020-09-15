نيمار يعتذر عن ضرب لاعب مارسيليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتذر لاعب سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار داسيلفا عن تصرفه خلال مباراة الفريق أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي الأحد الماضي، لكنه كرر التأكيد على تعرضه لإساءة عنصرية.

وكان نيمار ادعى أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب لاعب مارسيليا ألفارو جونزاليس خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا 1-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليطرد الحكم 5 لاعبين، من بينهم نيمار الذي وجه ضربة إلى جونزاليس.

وكتب نيمار عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور «انستقرام» أمس أنه ربما كان يجب عليه أن يتجاهل إساءات ألفارو جونزاليس، لكنه أعاد التأكيد على اتهاماته للاعب المنافس بالعنصرية.

وأضاف نيمار «العنصرية موجودة، لكن يجب ألا نسمح بها بعد الآن. هذا يكفي».

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وعقب المباراة، كتب نيمار عبر حسابه في تويتر»نادم فقط على عدم توجيه ضربة لذلك الأحمق في وجهه».

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نيمار بعد أن فحص اللقطة التي أظهرت تصرف اللاعب البرازيلي، عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ونفى جونزاليس ارتكاب أي تصرف غير لائق، وذكر عبر تويتر «لا مكان للعنصرية، أحيانا يكون عليك أن تتعلم كيف تخسر».

وكانت الهزيمة أمام مارسيليا هي الثانية لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم، حيث خسر أمام لنس 0-1 الخميس الماضي.