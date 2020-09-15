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آينتراخت يفتقد جهود نديكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أنه سيفتقد جهود مدافعه إيفان نديكا لأسابيع إثر إصابة اللاعب خلال مواجهة ميونخ 1860 في كأس ألمانيا.

وأوضح النادي أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها آينتراخت على ميونخ 1860 بنتيجة 2 - 1 السبت الماضي في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وأضاف النادي أن نديكا سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) والتي يخوضها أمام أرمينيا بيليفيلد مطلع الأسبوع المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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