آينتراخت يفتقد جهود نديكا

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وأوضح النادي أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها آينتراخت على ميونخ 1860 بنتيجة 2 - 1 السبت الماضي في الدور الأول من كأس ألمانيا.
وأضاف النادي أن نديكا سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) والتي يخوضها أمام أرمينيا بيليفيلد مطلع الأسبوع المقبل.
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