كارتيرون يقترب من تدريب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد الرحيل عن الزمالك

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جدة - عمرو شويل اقترب المدير الفني الفرنسي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك باتريس كارتيرون من تولي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد تلقيه عرض لتولي المهمة. ودخل كارتيرون خلال الساعات القليلة الماضية دائرة ترشيحات الفريق الجنوب أفريقي بعد تراجع نتائج الفريق الذي يعد أحد الأندية الشهيرة في البلد هناك والذي يمتلك تاريخ قاري كبير. أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض. وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد.



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