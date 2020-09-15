شكرا لقرائتكم مصدر: كارتيرون أبلغ الزمالك بقرار الرحيل أمس.. وودع اللاعبين في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة لأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي رحل عن تدريب الفريق الأبيض، أبلغ إدارة القلعة البيضاء برحيله رسمياً عن صفوف الفريق بالأمس عقب جلسة جمعته وكل قيادات النادي بعد تلقيه عدة عروض.

أوضح المصدر أن كارتيرون اقترب وبشدة من قيادة فريق بيراميدز بعدما دخل مسئولو النادي في مفاوضات جادة معه لخلافة المدير الفني الحالي أنتي تشتاتشيتش بعد العروض السيئة والنتائج المخيبة للآمال اليوم.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك حاول اقناع المدرب العدول عن قراره بالأمس الا أن الأخير لم يقود تدريبات اليوم وتواجد لوداع اللاعبين قبل جلسة المستشار مرتضى منصور وتسليم مبلغ 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

وحاول المدرب الفرنسي على وداع اللاعبين ومطالبتهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق لقب بطولة افريقيا للأندية الأبطال مشدداً على أن المناخ الحالي في النادي يساعدهم على تحقيق ذلك.