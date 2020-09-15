أحمد عبد الرؤوف يستقيل من منصبه بالزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد لفريق الكرة بالزمالك، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور. وأعلن عبد الرؤوف رحيله بدون أسباب معلنة، بعد شهور من انضمامه للجهاز الفني بعد استقالة سامي الشيشيني المدرب المساعد الأسبق. قرر الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى فسخ تعاقده وسداد قيمة الشرط الجزائى. وتأهل الزمالك الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الرجاء المغربي خلال شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

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