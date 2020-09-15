شكرا لقرائتكم بيراميدز يتراجع ويضم السعيد لقائمة مباراة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، وقرر اجراء تعديل على القائمة المختارة لمباراة وادي دجلة ، بعدما قرر ضم عبد الله السعيد قائد الفريق لقائمة المباراة المحدد لها في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء بملعب بتروسبورت في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وعقب الإعلان عن القائمة التي خلت من اسم القائد، قرر الجهاز إضافة السعيد وضمه لقائمة اللقاء بعد اجتماع الجهاز الفني بالجهاز الطبي لمعرفة مدى جاهزية هداف الدوري الممتاز ، وقرر الجهاز ضم السعيد لتجهيزه للمباريات المقبلة ونظرا لأهمية دوره داخل الفريق في هذه المرحلة المهمة بصفته القائد.

وشهدت القائمة استبعاد الخواجة الكرواتى لكلاً أحمد الشناوى حارس المرمى، رغم جاهزيته من الناحية الطبية، إلا أن المدرب فضل عدم المجازفة، كما استبعد رجب بكار من القائمة لأسباب غير فنية، ويغيب عن المباراة، علي جبر مدافع الفريق بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام المصري ورغم أن المدرب أستبعد عبد الله في البداية إلا أنه تراجع وضمّه للقائمة التى أختار لها ، كلاً من :

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس