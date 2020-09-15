شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عبد الله السعيد والشناوى وبكار من قائمة بيراميدز أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة بالدوري الممتاز، المقرر لها مساء غدا الأربعاء باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الممتاز ، وشهدت القائمة استبعاد الخواجة الكرواتى لكلاً من عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوى حارس المرمى، رغم جاهزيتهم من الناحية الطبية، إلا أن المدرب فضل عدم المجازفة بهم، كما استبعد رجب بكار من القائمة لأسباب غير فنية، ويغيب عن المباراة، علي جبر مدافع الفريق بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام المصري. وتضم القائمة المختارة: وتضم القائمة المختارة: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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