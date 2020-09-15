شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك فى ختام الدوري بعد حسم البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة الدوري ، وأقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وانتهت بفوز الاهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-20، 21-25، 25-19، 25 -23. وتمكن فريق سيدات طائرة الأهلي من فرض سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها، بفضل الإرسالات التكتيكية وحائط الصد القوي والضربات الساحقة، بالإضافة إلى الالتزام بتوجيهات حمدي الصافي، المدير الفني للفريق ، وجاء فوز طائرة سيدات الاهلي اليوم بعدما سبق وحسم الفريق لقب الدوري لصالحه قبل نهايتها بجولتين وأنهى الفريق منافسات بطولة دوري الكرة الطائرة برصيد 66 نقطة، بالعلامة الكاملة دون خسارة طوال 22 مباراة.

من ناحية أخرى ، أبدى محمد مصيلحي سعادته الكبيرة بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري للمرة الـ32 في تاريخه، لافتًا إلى أن اللقب له مكانة خاصة، نظرًا إلى الظروف التي عاشها الجميع، مؤكدًا أن شخصية الأهلي حسمت اللقب، وأوضح مصيلحي أن الموسم الحالي كان استثنائيًّا بكل المقاييس، بعد أن توقفت المنافسات لفترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا، وأن الفريق بذل جهدًا كبيرًا لتجاوز هذه الظروف، خصوصًا أن فترة الإعداد عقب استئناف النشاط لم تكن كافية، وهو ما استوجب ضغط التدريبات بشكل كبير.

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وأشاد المدير الفني للفريق بالروح القتالية للاعبيه، وبالجهد المضاعف من جانب الجميع على مدى الفترة الماضية، فضلًا عن مساندة مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، فيما وجه الشكر إلى المسئولين على قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، رغم مطالبة البعض بإلغاء الموسم.