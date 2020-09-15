شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. المقاصة يتقدم على نادى مصر بهدف عنترى لعمرو مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق مصر المقاصة فى انهاء الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف أمام نظيره فريق نادى مصر بهدف عمرو مرعى ، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء الهدف فى الدقيقة 16 من هجمة عنترية من وسط الملعب، حيث انطلق عمرو مرعى بالكرة من على حدود منطقة خط المنتصف ولم يزاحمه أى لاعب من نادى مصر حتى وصل لداخل الـ18 وسدد فى المرمى مانحا التقدم لمصر المقاصة الذى قدم أداء جيد طوال الشوط الأول.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

ودخل المقاصة المباراة بتشكيل يتكون من ..