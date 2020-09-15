شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وسبورتنج فى دورى ختام سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31/28 فى إطار الجولة الختامية بدورى السيدات ليحصد المركز الخامس ، بينما شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الطيران على سموحة 27/23 و سبورتنج على المعادى 30 / 24 و الشمس على الأهلى 25 / 22. ، وجاء الترتيب النهائي للمسابقة ، الشمس فى المركز الأول و الأهلى ثانيا و سبورتنج ثالثًا و سموحة رابعا و الزمالك خامسًا و المعادى سادسا و الطيران سابعا الجزيرة ثامنا .

وشهدت الجولة قبل الأخيرة بدورى سيدات كرة اليد التى أقيمت السبت الماضى، فوز الأهلى على سبورتنج 26/ 20، ووتعادل سموحة مع الجزيرة بنتيجة 27/27، وفوز الشمس على الزمالك بنتيجة 29 / 26 .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.