شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يعتذر عن الاستمرار فى منصب المدرب المساعد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد فى جهاز الزمالك، إعتذاره عن عدم استكمال مهته مع الفريق الأبيض، وذلك بعد أن قرر الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى فسخ تعاقده وسداد قيمة الشرط الجزائى.

أحمد عبد الرؤوف وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل

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