شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس خوض 8 وديات قبل تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يدرس الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، خوض 8 مباريات ودية قبل تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب، التى ستقام العام المقبل فى موريتانيا، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال افريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتي ستقام في تونس، وقرر الجهاز الفنى أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر، وعقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم 19 من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يدرس خوض 8 وديات قبل تصفيات أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.