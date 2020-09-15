شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس خوض 8 وديات قبل تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، خوض 8 مباريات ودية قبل تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب، التى ستقام العام المقبل فى موريتانيا، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال افريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتي ستقام في تونس، وقرر الجهاز الفنى أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر، وعقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم 19 من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

وقال عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجاري التنسيق مع الاندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول ، وأضاف، أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز ، وأوضح محفوظ، أن هناك اتجاها لاقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر اكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال افريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من 7 الى 24 نوفمبر القادم بتونس، حيث يصعد منتخبين من منتخبات شمال افريقيا.