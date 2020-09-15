معلومة رياضية.. جعفر والى باشا أول رئيس لاتحاد الكرة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس الاتحاد المصرى لكرة القدم عام 1921 وتم انضمامه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 1923 وإلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى 1957، حيث كان أول رئيس للاتحاد "جعفر والى باشا" ، وفيما يلى تاريخ مجالس الإدارات التى تعاقبت على الإتحاد منذ بداية تأسيسه مجلس سنة 1921 – 1925 مجلس سنة 1921 – 1925 رئيس المجلس: جعفر والى باشا أمين الصندوق: إسماعيل أفندى يسري الأعضاء:- مستر سيمون- طاهر السرجانى- رياض شوقى- عبد الحميد محرم- على صادق- محمد جاهين- محمد صبحى- عباس حلمى زغلول- محمد إبراهيم- إبراهيم علام- نقولا عرقجى- زكريا عباس- حسين حجازى. مجلس سنة 1925 " معين : مجلس سنة 1925 " معين : رئيس المجلس: جعفر والى باشا أمين صندوق: محمد أفندى رشدى- النبيل سعيد داود الأعضاء: محمد نجاتى أباظة- يوسف محمد- على مخلص- يوسف عطوه- محمد إبراهيم- مستر باركو مجلس سنة 1926 مجلس سنة 1926 مجلس معين من: 1926 / 1928 رئيس المجلس: جعفر والى باشا أمين صندوق: محمد نجاتى بك الأعضاء: حسين سامى- يوسف محمد- على مخلص- محمد إبراهيم- مستر ريدالى- نجيب عونى- صالح عبد الرازق مجلس سنة 1928 مجلس سنة 1928 مجلس معين من: رئيس المجلس: حسين صبرى باشا أمين صندوق: داود راتب بك الأعضاء: حسن فهمى بك- فهمى ويصا بك- أحمد فؤاد بك أنور مجلس سنة 1930 مجلس سنة 1930 مجلس منتخب من: 1930 / 1933 رئيس المجلس: جعفر والى باشا أمين صندوق - د/محمد شفيق - إسماعيل شاكر الأعضاء - م مراد فهمى - محمود الجداوى - حسن إسماعيل مجلس عام 1933 مجلس عام 1933 مجلس معين من: 1933 / 1935 رئيس المجلس: حسين صبرى باشا عضو:- حسن رفعت بك- إبراهيم راتب بك- فهمى ويصا بك مجلس عام 1935 مجلس عام 1935 مجلس معين من: 1935 / 1937 رئيس المجلس: حسين صبرى باشا أمين صندوق: داود راتب بك الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- حسن فهمى بك- محمد جاهين بك - فهمى ويصا بك- بيومى نصار بك مجلس عام 1937 مجلس عام 1937 مجلس معين من: 1937 / 1939 رئيس المجلس: محمد حيدر باشا أمين صندوق: داود راتب بك الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- بيومى نصار بك- عباس سيد بك مجلس عام 1939 مجلس عام 1939 مجلس معين من: 1939 / 1941 رئيس المجلس: محمد حيدر باشا أمين صندوق: داود راتب بك الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- بيومى نصار بك- عباس سيد بك المدير العام: أحمد فؤاد بك أنور مجلس عام 1941 – 1942 مجلس عام 1941 – 1942 مجلس معين رئيس المجلس:محمد حيدر باشا أمين صندوق: داود راتب بك الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- عزيز أباظة بك- عبد الخالق صفوت مجلس عام 1942 - 1944 مجلس عام 1942 - 1944 رئيس المجلس: محمد حيدر باشا أمين صندوق: داود راتب بك الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- عزيز أباظة بك- عبد الخالق صفوت مجلس عام 1944 مجلس عام 1944 مجلس معين من: 1944 / 1945 رئيس المجلس: محمد فؤاد سراج الدين باشا أمين صندوق: حسن فهمى بك الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- فؤاد شيرين باشا- محمد عزيز بك- محمد حسن- فهمى ويصا بك مجلس عام 1945 - 1949 مجلس عام 1945 - 1949 رئيس المجلس: محمد حيدر باشا أمين صندوق- عبد الوهاب صالح- محمد مصطفى الأعضاء: الأمير عمر إبراهيم- عبد الرحمن حمادة باشا- فؤاد شيرين باشا- محمد رياض بك- محمود عزيز بك- عبد الهادى شاكر- فهمى ويصا بك- محمد مدكور- حسن إسماعيل- كمال الديب مجلس عام 1949 – 1952 مجلس عام 1949 – 1952 رئيس المجلس: محمد حيدر باشا أمين صندوق: م . عبد الوهاب صالح الأعضاء: عبد الهادى شاكر- محمد مدكور- فهمى ويصا بك- محمود رياض- عبد الرحمن حمادة- كمال الديب- حسن إسماعيل مجلس عام 1952 مجلس عام 1952 مجلس معين من1952 / 1954 رئيس المجلس: عبد العزيز عبد الله سالم أمين صندوق: عبد الوهاب صالح الأعضاء: محمد شفيق- محمد عبد العزيز- إسماعيل شاكر- محمود صالح - حسن إسماعيل- أحمد سليمان مجلس عام 1954 مجلس عام 1954 مجلس معين من: 1954 / 1956 أمين صندوق: إسماعيل شاكر الأعضاء: د . محمد شفيق- م / مراد فهمى- عزيز فهمى- عبد الهادى خشبة- محمود الجداوى- حسن إسماعيل مجلس عام 1956 مجلس عام 1956 مجلس معين من: 1956 / 1958 رئيس المجلس: عبد العزيز عبد الله سالم أمين صندوق: د . محمد شفيق عضو- م / مراد فهمى- محمود الجداوى- حسن إسماعيل- محمد مرتضى - شفيق حسن- مصطفى كسيبة مجلس عام 1958 مجلس عام 1958 مجلس مؤقت 1958 / 1965 رئيس المجلس: المشير / محمد عبد الحكيم عامر سكرتير عام مساعد: م . مراد فهمي أمين صندوق- ا . يوسف الشريعى- إسماعيل شاكر الأعضاء: م . محمد توفيق- م / عبد القادر أبو فريخة- م . حسن عامر- فريق أول / سليمان عزت- يوسف الشريعى- محمود إمام- توفيق لبيب مجلس عام 1965 مجلس عام 1965 مجلس معين من: 1965 / 1966 سكرتير عام مساعد: محمد عبد المنعم أمين صندوق: يوسف الشريعي الأعضاء: فريق أول / سليمان عزت- لواء . محمود إمام- م / عبد القادر أبو فريخة- م / حسن عامر- محمود بدر الدين مجلس عام 1966 مجلس عام 1966 مجلس معين من: 1966 / 1967 رئيس المجلس: المشير / محمد عبد الحكيم عامر سكرتير عام مساعد: م . مراد فهمي أمين صندوق: يوسف الشريعي الأعضاء: فريق أول / سليمان عزت- فريق أول / عبد المحسن مرتجى - فريق / سعد الدين متولى- لواء / محمد فؤاد- لواء / محمود إمام- م / عبد القادر أبو فريخة- حسين مدكور- م . مراد فهمي مجلس عام 1967 مجلس عام 1967 مجلس معين من: 171967 / 1969 رئيس المجلس: محمد سعد الدين زايد سكرتير عام مساعد: م / مراد فهمي أمين صندوق: حسن السادة الأعضاء: لواء / محمود إمام- لواء / محمد فؤاد- م / عبد القادر أبو فريخة- عزيز فهمى- عبد الهادى خشبة مجلس عام 1969 مجلس عام 1969 مجلس معين من: 1969 / 1971 أمين صندوق: حسن السادة الأعضاء: فريق أول / عبد المحسن مرتجى- فريق / أنور عبد اللطيف - لواء / محمود إمام- لواء / مصطفى علوانى- لواء / محمد فؤاد- م / مراد فهمى- م / عبد القادر أبو فريخة- د / محمد بكر- محمد لطيف- محمد كمال - عبد الهادى خشبة- عزيز فهمي مجلس عام 1971 مجلس عام 1971 مجلس معين من1971 / 1973 رئيس المجلس: م . سليمان عبد الحى سليمان أمين صندوق: حسن السادة الأعضاء: عميد / محب يوسف- عقيد / حسين مدكور- د . فاروق المكاوى- م . عبد الله غنيم- م / عبد القادر أبو فريخة- أ . عبد الحميد بهجت- عبد الهادى خشبة- يحيى المهداوي مجلس عام 1973 مجلس عام 1973 مجلس معين من1973 / 1977 رئيس المجلس: محمد أحمد محمد أمين صندوق: حسن السادة المدير العام- لواء / محمد خليل الديب- أحمد فتحى نصير عضو: عميد / محب يوسف مجلس عام 1977 مجلس عام 1977 مجلس معين من: 1977 / 1978 Advertisements رئيس المجلس: محمد أحمد محمد أمين صندوق: حسن السادة الأعضاء: عميد / محب يوسف- حسين مدكور- محمد بكر- م / مراد فهمى- م / عبد الله غنيم- محمد الدالى- محمد لهيطة- عبد الحميد الكريمى - أحمد رضا- فهمى عمر- محمد المهداوى- عبد المنعم أبو الوفا. مجلس عام 1978 مجلس عام 1978 مجلس مؤقت من: 25/5/1978 إلى: 11/12/1978 رئيس المجلس: . محمد حسن حلمي أمين صندوق: طلعت عبد الحميد الأعضاء: عبد الوهاب سليم- أحمد الخولى- محمد العطار- محمد صبري مجلس عام 1981 مجلس عام 1981 مجلس مؤقت من: 2/6/1981إلى: 1/6/1982 رئيس المجلس: اللواء / مصطفى علواني أمين صندوق: طلعت عبد الحميد عضو- فريق / محمد عبد العزيز- دكتور / حسن عبدون- م / صلاح حسب الله- م / شريف خشبة- م / محمد حسين عثمان- محمد الدالى- محمد بكر - محب يوسف- محمد دياب- سامى أباظة مجلس عام 1985 مجلس عام 1985 مجلس منتخب من: 6/3/1985 إلى: 18/5/1988 الرئيس حسن عبدون أمين صندوق: محب يوسف الأعضاء: يوسف يوسف الدهشورى- محمود عزمى- د . السيد سالم- محمد لطيف- نور الدين الدالى- إبراهيم الخليل- عبد الحميد بهجت - أبو العلا فرحات- عصام عبد المنعم- عبد الرازق عبد الله- سعيد محمد الصفتى- شريف خشبة مجلس عام 1988 مجلس عام 1988 مجلس مؤقت من: 19/5/1988 إلى: 25/3/1989 رئيس المجلس: عميد / إبراهيم الجوينى أمين صندوق: حسن حمدى الأعضاء: أ . د / أهاب اسماعيل- عميد . أحمد بهاء الدين- طلعت فواز- عادل الجزار- عبد الحميد شاهين- عصام عبد المنعم- قدرى عبد الحليم- محمد السياجى مجلس عام 1989 مجلس عام 1989 مجلس معين من: 26/3/1989 إلى: 10/7/1989 رئيس المجلس: لواء . محمد فاروق أبو العز أمين صندوق: عبد الحميد شاهين الأعضاء: عميد / يوسف الدهشورى- أحمد سيف- محمد السياجى- أبو العلا فرحات- شريف خشبة- طلعت فواز- أحمد بهاء الدين- حازم فوزى - صلاح حسب الله- صلاح محمد مرسى- عادل الجزار مجلس عام 1989 مجلس عام 1989 مجلس منتخب من1989 / 1990 رئيس المجلس: د . حسن عبدون إمام أمين صندوق: محب يوسف عضو- عميد / عزمى قريطم- عميد / يوسف الدهشورى- د . السيد سالم- شريف خشبة- سعيد محمد الصفتى- عبد الرازق سعيد- محمد لطيف- نور الدين الدالى- إبراهيم الخليل- عبد الحميد بدوى- أبو العلا فرحات- عبد المنعم أبو الوفا مجلس عام 1990 مجلس عام 1990 مجلس منتخب من: 6/3/1990 إلى: 25/9/1991 رئيس المجلس: محمد أحمد محمد أمين صندوق: عصام عبد المنعم الأعضاء: صلاح محمد مرسى- فتحى عبد الله- محمد الفيومى- محمد بيومى- لواء / عبد المنعم الحاج- لواء / عبد الجابر على- عميد / محمد على- عميد / عزمى قريطم- حسام البدراوى- أحمد سيف- صلاح حسب الله- شريف خشبة- محمد السياجى- محمد يحيى إمام- طلعت فواز مجلس عام 1992 مجلس عام 1992 مجلس معين من: 4/10/1992 إلى: 22/10/1993 رئيس المجلس: يوسف يوسف الدهشوري أمين صندوق:عبد الحميد شاهين الأعضاء: م . رأفت عبد العظيم- م / هانى أبو ريده- أبو العلا فرحات- ك . محمد السياجى- م . مصطفى فهمى- لواء / عزمى قريطم- طارق غنيم - أحمد شاكر شاهين- فهمى عمر- هشام عبد الحميد عزمي مجلس عام 1993 مجلس عام 1993 مجلس منتخب من: 1993 / 1996 رئيس المجلس: يوسف يوسف الدهشورى السكرتير العام- أحمد بهاء الدين- أبو العلا فرحات أمين صندوق: ممدوح عيسى عضو- لواء / عبد المنعم الحاج- لواء / مصطفى كامل- لواء / محمد عبد العزيز قابيل- عميد / إبراهيم الجوينى- د . م / رأفت عبد العظيم- د . طه إسماعيل- د . فاروق عبد الوهاب- م / هانى أبو ريده- محمد حسين عثمان- هشام عبد الحميد عزمى- أحمد شاكر شاهين- فاروق فتحى عاشور- محمد عزمى قريطم مجلس عام 1996 مجلس عام 1996 مجلس مؤقت من: 27/6/1996إلى: 22/8/1996 رئيس المجلس: محمد السياجى أمين صندوق: قدرى عبد الحليم الأعضاء: قدرى عبد الحليم- محمود الخطيب- فرج بيومى- إبراهيم يوسف مجلس عام 1996 مجلس عام 1996 مجلس منتخب من: 1996 / 1999 رئيس المجلس: سمير زاهر أمين صندوق: م . هانى أبو ريده الأعضاء: قدرى عبد الحليم- طلعت فواز- د . م / رأفت عبد العظيم- محمد حازم الهوارى- أحمد شاكر- عميد / عزمى قريطم المدير العام: لواء / محمد خليل الديب مجلس عام 1999 - 2000 مجلس عام 1999 - 2000 رئيس المجلس: يوسف يوسف الدهشوري أمين صندوق: م / أبو العلا فرحات الأعضاء: م / شريف خشبة- د . كمال عثمان شلبى- ك . هانى مصطفى- م . عدلى القيعى- م / هانى أبو ريده- لواء / عزمى قريطم مجلس عام 2000 مجلس عام 2000 مجلس معين من: 5/8/2000 إلى: 26/10/2000 رئيس مجلس: محمد عبده صالح الوحش نائب الرئيس: لواء / محمد عبد العزيز قابيل السكرتير العام: لواء . محمد على محمود أمين صندوق: ك . طه الطوخى عضو: مصطفى كامل محمود مجلس عام 2000 مجلس عام 2000 مجلس منتخب من: 2000 / 2004 رئيس المجلس: لواء / يوسف الدهشوري نائب الرئيس: محمد يحيى إمام السكرتير العام: محمد السياجي أمين صندوق: هانى حسن أبو ريدة الأعضاء: أبو العلا فرحات- أحمد شاكر- هشام عبد الحميد عزمى- طلعت فواز- أحمد شوبير مجلس عام 2004 – 2005 مجلس عام 2004 – 2005 مجلس معين رئيس المجلس: محمد عصام عبد المنعم نائب الرئيس: طارق غنيم السكرتير العام: محمد عدلى القيعى أمين صندوق: ممدوح محمد فتحى عباس الأعضاء: هشام عبد الحميد عزمى- هانى حسن أبو ريده- أيمن يونس حسين- زهير ماهر عمار- فيكن جيزماجيان- أشرف صبحى حسين المدير العام: لواء / محمد خليل الديب مجلس عام 2005 مجلس عام 2005 مجلس معين من: 18/4/2005إلى: 9/6/2005 رئيس المجلس: محمد عبده صالح الوحش نائب الرئيس: لواء / محمد عبد العزيز قابيل أمين صندوق: د . فاروق عبد الوهاب عضو- د . عمرو أبو المجد- ك . على أبو جريشة مجلس سبتمبر 2005 مجلس سبتمبر 2005 مجلس منتخب رئيس مجلس الإدارة/ سمير زكريا زاهر نائب الرئيس/ أحمد عبد العزيز شوبير أمين الصندوق/ أحمد شاكر عبد الحميد شاهين الأعضاء/ أيمن يونس حسين/ محمد حازم الهوارى/ مجدى عبد الغنى سيد أحمد - محمود بكر الوقاد / هانى حسن أبو ريده / سحر الهوارى، لواء أ. ح / على حفظى محمد حفظى حسن مجلس 2008 مجلس 2008 مجلس منتخب رئيس المجلس:سمير زاهر نائب الرئيس هانى أبوريدة الاعضاء محمد حازم الهوارى - أيمن يونس حسين مجدى عبد الغنى - محمود عبد السميع الشامى الأعضاء المعينون د. ماجى الحلوانى - اللواء صفى الدين بسيونى، المهندس محمود طاهر استقال المهندس هانى أبو ريدة وأيمن يونس ومحمود الشامى ومحمود طاهر أجريت انتخابات تكميلية فى سبتمبر 2011 وشهدت نجاح المهندس احمد مجاهد والدكتور جمال محمد على والدكتور كرم كردى، وتم اختيار حازم الهوارى نائبا للرئيس بالتزكية. واستقال هذا المجلس 2 فبراير 2012 بعد حادثة مباراة المصرى والأهلى فى بورسعيد والتى راح ضحيتها 72 مشجعا. مجلس 2012 / 2016 مجلس 2012 / 2016 رئيس المجلس: جمال علام نائب: حسن فريد عضو: محمود الشامى، حمادة المصري، خالد لطيف، إيهاب لهيطة، سيف زاهر، عصام عبد الفتاح مجلس 2016 / 2019 مجلس 2016 / 2019 رئيس المجلس: هانى أبوريدة نائب الرئيس: أحمد شوبير عضو: سيف زاهر، كرم كردى، احمد مجاهد، عصام عبد الفتاح، خالد لطيف، دينا الرفاعى، حازم امام، محمد أبو الوفا، مجدى عبد الغنى مجلس 2019 / 2020 مجلس 2019 / 2020 رئيس المجلس: عمرو الجناينى نائب الرئيس: جمال محمد على عضو: سحر عبد الحق، احمد عبد الله، محمد فضل.

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