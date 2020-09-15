شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جعفر والى باشا أول رئيس لاتحاد الكرة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس الاتحاد المصرى لكرة القدم عام 1921 وتم انضمامه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 1923 وإلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى 1957، حيث كان أول رئيس للاتحاد "جعفر والى باشا" ، وفيما يلى تاريخ مجالس الإدارات التى تعاقبت على الإتحاد منذ بداية تأسيسهمجلس سنة 1921 – 1925
رئيس المجلس: جعفر والى باشا
أمين الصندوق: إسماعيل أفندى يسري
الأعضاء:- مستر سيمون- طاهر السرجانى- رياض شوقى- عبد الحميد محرم- على صادق- محمد جاهين- محمد صبحى- عباس حلمى زغلول- محمد إبراهيم- إبراهيم علام- نقولا عرقجى- زكريا عباس- حسين حجازى.مجلس سنة 1925 " معين :
رئيس المجلس: جعفر والى باشا
أمين صندوق: محمد أفندى رشدى- النبيل سعيد داود
الأعضاء: محمد نجاتى أباظة- يوسف محمد- على مخلص- يوسف عطوه- محمد إبراهيم- مستر باركومجلس سنة 1926
مجلس معين من: 1926 / 1928
رئيس المجلس: جعفر والى باشا
أمين صندوق: محمد نجاتى بك
الأعضاء: حسين سامى- يوسف محمد- على مخلص- محمد إبراهيم- مستر ريدالى- نجيب عونى- صالح عبد الرازقمجلس سنة 1928
مجلس معين من:
رئيس المجلس: حسين صبرى باشا
أمين صندوق: داود راتب بك
الأعضاء: حسن فهمى بك- فهمى ويصا بك- أحمد فؤاد بك أنورمجلس سنة 1930
مجلس منتخب من: 1930 / 1933
رئيس المجلس: جعفر والى باشا
أمين صندوق - د/محمد شفيق - إسماعيل شاكر
الأعضاء - م مراد فهمى - محمود الجداوى - حسن إسماعيلمجلس عام 1933
مجلس معين من: 1933 / 1935
رئيس المجلس: حسين صبرى باشا
عضو:- حسن رفعت بك- إبراهيم راتب بك- فهمى ويصا بكمجلس عام 1935
مجلس معين من: 1935 / 1937
رئيس المجلس: حسين صبرى باشا
أمين صندوق: داود راتب بك
الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- حسن فهمى بك- محمد جاهين بك
- فهمى ويصا بك- بيومى نصار بكمجلس عام 1937
مجلس معين من: 1937 / 1939
رئيس المجلس: محمد حيدر باشا
أمين صندوق: داود راتب بك
الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- بيومى نصار بك- عباس سيد بكمجلس عام 1939
مجلس معين من: 1939 / 1941
رئيس المجلس: محمد حيدر باشا
أمين صندوق: داود راتب بك
الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- بيومى نصار بك- عباس سيد بك
المدير العام: أحمد فؤاد بك أنورمجلس عام 1941 – 1942
مجلس معين
رئيس المجلس:محمد حيدر باشا
أمين صندوق: داود راتب بك
الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- عزيز أباظة بك- عبد الخالق صفوتمجلس عام 1942 - 1944
رئيس المجلس: محمد حيدر باشا
أمين صندوق: داود راتب بك
الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- محمد الحضرى بك- فهمى ويصا بك- عزيز أباظة بك- عبد الخالق صفوتمجلس عام 1944
مجلس معين من: 1944 / 1945
رئيس المجلس: محمد فؤاد سراج الدين باشا
أمين صندوق: حسن فهمى بك
الأعضاء: الأمير إسماعيل داود- فؤاد شيرين باشا- محمد عزيز بك- محمد حسن- فهمى ويصا بكمجلس عام 1945 - 1949
رئيس المجلس: محمد حيدر باشا
أمين صندوق- عبد الوهاب صالح- محمد مصطفى
الأعضاء: الأمير عمر إبراهيم- عبد الرحمن حمادة باشا- فؤاد شيرين باشا- محمد رياض بك- محمود عزيز بك- عبد الهادى شاكر- فهمى ويصا بك- محمد مدكور- حسن إسماعيل- كمال الديبمجلس عام 1949 – 1952
رئيس المجلس: محمد حيدر باشا
أمين صندوق: م . عبد الوهاب صالح
الأعضاء: عبد الهادى شاكر- محمد مدكور- فهمى ويصا بك- محمود رياض- عبد الرحمن حمادة- كمال الديب- حسن إسماعيلمجلس عام 1952
مجلس معين من1952 / 1954
رئيس المجلس: عبد العزيز عبد الله سالم
أمين صندوق: عبد الوهاب صالح
الأعضاء: محمد شفيق- محمد عبد العزيز- إسماعيل شاكر- محمود صالح
- حسن إسماعيل- أحمد سليمانمجلس عام 1954
مجلس معين من: 1954 / 1956
أمين صندوق: إسماعيل شاكر
الأعضاء: د . محمد شفيق- م / مراد فهمى- عزيز فهمى- عبد الهادى خشبة- محمود الجداوى- حسن إسماعيلمجلس عام 1956
مجلس معين من: 1956 / 1958
رئيس المجلس: عبد العزيز عبد الله سالم
أمين صندوق: د . محمد شفيق
عضو- م / مراد فهمى- محمود الجداوى- حسن إسماعيل- محمد مرتضى
- شفيق حسن- مصطفى كسيبةمجلس عام 1958
مجلس مؤقت 1958 / 1965
رئيس المجلس: المشير / محمد عبد الحكيم عامر
سكرتير عام مساعد: م . مراد فهمي
أمين صندوق- ا . يوسف الشريعى- إسماعيل شاكر
الأعضاء: م . محمد توفيق- م / عبد القادر أبو فريخة- م . حسن عامر- فريق أول / سليمان عزت- يوسف الشريعى- محمود إمام- توفيق لبيبمجلس عام 1965
مجلس معين من: 1965 / 1966
سكرتير عام مساعد: محمد عبد المنعم
أمين صندوق: يوسف الشريعي
الأعضاء: فريق أول / سليمان عزت- لواء . محمود إمام- م / عبد القادر أبو فريخة- م / حسن عامر- محمود بدر الدينمجلس عام 1966
مجلس معين من: 1966 / 1967
رئيس المجلس: المشير / محمد عبد الحكيم عامر
سكرتير عام مساعد: م . مراد فهمي
أمين صندوق: يوسف الشريعي
الأعضاء: فريق أول / سليمان عزت- فريق أول / عبد المحسن مرتجى - فريق / سعد الدين متولى- لواء / محمد فؤاد- لواء / محمود إمام- م / عبد القادر أبو فريخة- حسين مدكور- م . مراد فهميمجلس عام 1967
مجلس معين من: 171967 / 1969
رئيس المجلس: محمد سعد الدين زايد
سكرتير عام مساعد: م / مراد فهمي
أمين صندوق: حسن السادة
الأعضاء: لواء / محمود إمام- لواء / محمد فؤاد- م / عبد القادر أبو فريخة- عزيز فهمى- عبد الهادى خشبةمجلس عام 1969
مجلس معين من: 1969 / 1971
أمين صندوق: حسن السادة
الأعضاء: فريق أول / عبد المحسن مرتجى- فريق / أنور عبد اللطيف
- لواء / محمود إمام- لواء / مصطفى علوانى- لواء / محمد فؤاد- م / مراد فهمى- م / عبد القادر أبو فريخة- د / محمد بكر- محمد لطيف- محمد كمال
- عبد الهادى خشبة- عزيز فهميمجلس عام 1971
مجلس معين من1971 / 1973
رئيس المجلس: م . سليمان عبد الحى سليمان
أمين صندوق: حسن السادة
الأعضاء: عميد / محب يوسف- عقيد / حسين مدكور- د . فاروق المكاوى- م . عبد الله غنيم- م / عبد القادر أبو فريخة- أ . عبد الحميد بهجت- عبد الهادى خشبة- يحيى المهداويمجلس عام 1973
مجلس معين من1973 / 1977
رئيس المجلس: محمد أحمد محمد
أمين صندوق: حسن السادة
المدير العام- لواء / محمد خليل الديب- أحمد فتحى نصير
عضو: عميد / محب يوسف
مجلس عام 1977
مجلس معين من: 1977 / 1978
رئيس المجلس: محمد أحمد محمد
أمين صندوق: حسن السادة
الأعضاء: عميد / محب يوسف- حسين مدكور- محمد بكر- م / مراد فهمى- م / عبد الله غنيم- محمد الدالى- محمد لهيطة- عبد الحميد الكريمى - أحمد رضا- فهمى عمر- محمد المهداوى- عبد المنعم أبو الوفا.مجلس عام 1978
مجلس مؤقت من: 25/5/1978 إلى: 11/12/1978
رئيس المجلس: . محمد حسن حلمي
أمين صندوق: طلعت عبد الحميد
الأعضاء: عبد الوهاب سليم- أحمد الخولى- محمد العطار- محمد صبريمجلس عام 1981
مجلس مؤقت من: 2/6/1981إلى: 1/6/1982
رئيس المجلس: اللواء / مصطفى علواني
أمين صندوق: طلعت عبد الحميد
عضو- فريق / محمد عبد العزيز- دكتور / حسن عبدون- م / صلاح حسب الله- م / شريف خشبة- م / محمد حسين عثمان- محمد الدالى- محمد بكر - محب يوسف- محمد دياب- سامى أباظةمجلس عام 1985
مجلس منتخب من: 6/3/1985 إلى: 18/5/1988
الرئيس حسن عبدون
أمين صندوق: محب يوسف
الأعضاء: يوسف يوسف الدهشورى- محمود عزمى- د . السيد سالم- محمد لطيف- نور الدين الدالى- إبراهيم الخليل- عبد الحميد بهجت
- أبو العلا فرحات- عصام عبد المنعم- عبد الرازق عبد الله- سعيد محمد الصفتى- شريف خشبةمجلس عام 1988
مجلس مؤقت من: 19/5/1988 إلى: 25/3/1989
رئيس المجلس: عميد / إبراهيم الجوينى
أمين صندوق: حسن حمدى
الأعضاء: أ . د / أهاب اسماعيل- عميد . أحمد بهاء الدين- طلعت فواز- عادل الجزار- عبد الحميد شاهين- عصام عبد المنعم- قدرى عبد الحليم- محمد السياجىمجلس عام 1989
مجلس معين من: 26/3/1989 إلى: 10/7/1989
رئيس المجلس: لواء . محمد فاروق أبو العز
أمين صندوق: عبد الحميد شاهين
الأعضاء: عميد / يوسف الدهشورى- أحمد سيف- محمد السياجى- أبو العلا فرحات- شريف خشبة- طلعت فواز- أحمد بهاء الدين- حازم فوزى
- صلاح حسب الله- صلاح محمد مرسى- عادل الجزارمجلس عام 1989
مجلس منتخب من1989 / 1990
رئيس المجلس: د . حسن عبدون إمام
أمين صندوق: محب يوسف
عضو- عميد / عزمى قريطم- عميد / يوسف الدهشورى- د . السيد سالم- شريف خشبة- سعيد محمد الصفتى- عبد الرازق سعيد- محمد لطيف- نور الدين الدالى- إبراهيم الخليل- عبد الحميد بدوى- أبو العلا فرحات- عبد المنعم أبو الوفامجلس عام 1990
مجلس منتخب من: 6/3/1990 إلى: 25/9/1991
رئيس المجلس: محمد أحمد محمد
أمين صندوق: عصام عبد المنعم
الأعضاء: صلاح محمد مرسى- فتحى عبد الله- محمد الفيومى- محمد بيومى- لواء / عبد المنعم الحاج- لواء / عبد الجابر على- عميد / محمد على- عميد / عزمى قريطم- حسام البدراوى- أحمد سيف- صلاح حسب الله- شريف خشبة- محمد السياجى- محمد يحيى إمام- طلعت فوازمجلس عام 1992
مجلس معين من: 4/10/1992 إلى: 22/10/1993
رئيس المجلس: يوسف يوسف الدهشوري
أمين صندوق:عبد الحميد شاهين
الأعضاء: م . رأفت عبد العظيم- م / هانى أبو ريده- أبو العلا فرحات- ك . محمد السياجى- م . مصطفى فهمى- لواء / عزمى قريطم- طارق غنيم
- أحمد شاكر شاهين- فهمى عمر- هشام عبد الحميد عزميمجلس عام 1993
مجلس منتخب من: 1993 / 1996
رئيس المجلس: يوسف يوسف الدهشورى
السكرتير العام- أحمد بهاء الدين- أبو العلا فرحات
أمين صندوق: ممدوح عيسى
عضو- لواء / عبد المنعم الحاج- لواء / مصطفى كامل- لواء / محمد عبد العزيز قابيل- عميد / إبراهيم الجوينى- د . م / رأفت عبد العظيم- د . طه إسماعيل- د . فاروق عبد الوهاب- م / هانى أبو ريده- محمد حسين عثمان- هشام عبد الحميد عزمى- أحمد شاكر شاهين- فاروق فتحى عاشور- محمد عزمى قريطممجلس عام 1996
مجلس مؤقت من: 27/6/1996إلى: 22/8/1996
رئيس المجلس: محمد السياجى
أمين صندوق: قدرى عبد الحليم
الأعضاء: قدرى عبد الحليم- محمود الخطيب- فرج بيومى- إبراهيم يوسفمجلس عام 1996
مجلس منتخب من: 1996 / 1999
رئيس المجلس: سمير زاهر
أمين صندوق: م . هانى أبو ريده
الأعضاء: قدرى عبد الحليم- طلعت فواز- د . م / رأفت عبد العظيم- محمد حازم الهوارى- أحمد شاكر- عميد / عزمى قريطم
المدير العام: لواء / محمد خليل الديبمجلس عام 1999 - 2000
رئيس المجلس: يوسف يوسف الدهشوري
أمين صندوق: م / أبو العلا فرحات
الأعضاء: م / شريف خشبة- د . كمال عثمان شلبى- ك . هانى مصطفى- م . عدلى القيعى- م / هانى أبو ريده- لواء / عزمى قريطممجلس عام 2000
مجلس معين من: 5/8/2000 إلى: 26/10/2000
رئيس مجلس: محمد عبده صالح الوحش
نائب الرئيس: لواء / محمد عبد العزيز قابيل
السكرتير العام: لواء . محمد على محمود
أمين صندوق: ك . طه الطوخى
عضو: مصطفى كامل محمودمجلس عام 2000
مجلس منتخب من: 2000 / 2004
رئيس المجلس: لواء / يوسف الدهشوري
نائب الرئيس: محمد يحيى إمام
السكرتير العام: محمد السياجي
أمين صندوق: هانى حسن أبو ريدة
الأعضاء: أبو العلا فرحات- أحمد شاكر- هشام عبد الحميد عزمى- طلعت فواز- أحمد شوبيرمجلس عام 2004 – 2005
مجلس معين
رئيس المجلس: محمد عصام عبد المنعم
نائب الرئيس: طارق غنيم
السكرتير العام: محمد عدلى القيعى
أمين صندوق: ممدوح محمد فتحى عباس
الأعضاء: هشام عبد الحميد عزمى- هانى حسن أبو ريده- أيمن يونس حسين- زهير ماهر عمار- فيكن جيزماجيان- أشرف صبحى حسين
المدير العام: لواء / محمد خليل الديبمجلس عام 2005
مجلس معين من: 18/4/2005إلى: 9/6/2005
رئيس المجلس: محمد عبده صالح الوحش
نائب الرئيس: لواء / محمد عبد العزيز قابيل
أمين صندوق: د . فاروق عبد الوهاب
عضو- د . عمرو أبو المجد- ك . على أبو جريشةمجلس سبتمبر 2005
مجلس منتخب
رئيس مجلس الإدارة/ سمير زكريا زاهر
نائب الرئيس/ أحمد عبد العزيز شوبير
أمين الصندوق/ أحمد شاكر عبد الحميد شاهين
الأعضاء/ أيمن يونس حسين/ محمد حازم الهوارى/ مجدى عبد الغنى سيد أحمد - محمود بكر الوقاد / هانى حسن أبو ريده / سحر الهوارى، لواء أ. ح / على حفظى محمد حفظى حسنمجلس 2008
مجلس منتخب
رئيس المجلس:سمير زاهر
نائب الرئيس هانى أبوريدة
الاعضاء محمد حازم الهوارى - أيمن يونس حسين
مجدى عبد الغنى - محمود عبد السميع الشامى
الأعضاء المعينون د. ماجى الحلوانى - اللواء صفى الدين بسيونى، المهندس محمود طاهر
استقال المهندس هانى أبو ريدة وأيمن يونس ومحمود الشامى ومحمود طاهر
أجريت انتخابات تكميلية فى سبتمبر 2011 وشهدت نجاح المهندس احمد مجاهد والدكتور جمال محمد على والدكتور كرم كردى، وتم اختيار حازم الهوارى نائبا للرئيس بالتزكية.
واستقال هذا المجلس 2 فبراير 2012 بعد حادثة مباراة المصرى والأهلى فى بورسعيد والتى راح ضحيتها 72 مشجعا.مجلس 2012 / 2016
رئيس المجلس: جمال علام
نائب: حسن فريد
عضو: محمود الشامى، حمادة المصري، خالد لطيف، إيهاب لهيطة، سيف زاهر، عصام عبد الفتاحمجلس 2016 / 2019
رئيس المجلس: هانى أبوريدة
نائب الرئيس: أحمد شوبير
عضو: سيف زاهر، كرم كردى، احمد مجاهد، عصام عبد الفتاح، خالد لطيف، دينا الرفاعى، حازم امام، محمد أبو الوفا، مجدى عبد الغنىمجلس 2019 / 2020
رئيس المجلس: عمرو الجناينى
نائب الرئيس: جمال محمد على
عضو: سحر عبد الحق، احمد عبد الله، محمد فضل.
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