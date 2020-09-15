شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان : أزاي مفيش مهاجم من الاسماعيلي في قائمة هدافي الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، أنه لا يمكن الحكم على ريكاردو، المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى خلال مباراة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال زيزو فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:الحكم على ريكاردو لا يمكن أن يكون من عدد مباريات محدد، ولكن من خلال التوازن الذى سيحققه فى الفريق، خاصة أن المنافسة على البقاء قوية جداً، ويجب أن يخلق ريكاردو حالة من التوازن لتحويل الضغوط إلى دافع إيجابى، ريكاردو مدرب كبير ومحبوب واللاعبين لديهم رغبة فى إثبات أنفسهم معه ، وواصل: ما يثير اندهاشى أن النادى الإسماعيلى لأول مرة ليس له ممثل واحد فى قائمة الهدافين.

وجاء تشكيل المقاولون للمباراة، كالتالى: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

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كما أعلن جهاز الإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقاولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.