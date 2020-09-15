شكرا لقرائتكم خبر عن مران المصري بعد الفوز على الحدود.. محاضرة على ماهر وتدريبات خفيفة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش في المواجهة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين الفريقين في السادسة مساء بعد غدٍ الخميس، على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، وقبل بدء المران حرص علي ماهر على الاجتماع بلاعبيه مطالبًا إياهم بغلق صفحة مباراة الأمس أمام حرس الحدود والتركيز في المباراة المقبلة، أملًا في حصد نقاطها الثلاث والتي ستبتعد بالفريق كثيرًا عن دائرة الخطر وتمنح الفرصة للاعبين لخوض المباريات التالية دون ضغوط وهو الأمر الذي سيسهم في ظهور اللاعبين بمستواهم المعروف عنهم.

جاء المران خفيفاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الحرس كاملةً ، حيث حرص المدير الفني للفريق الكابتن علي ماهر على أداءهم لمران خفيف قبل التوجه للنادي الصحي الملحق بمقر إقامة الفريق للحصول على جلسات الاستشفاء والتأهيل ، فيما جاء المران لبقية اللاعبين قوياً للغاية ، حيث اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية ، بينما أدى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.

فى سياق متصل، قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر المدير الفنى الحالى للفريق بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الإنتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

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كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الإتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين.

من ناحية أخرى أبدى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، سعادته بفوز فريقه على حرس الحدود مؤكدا ان الفوز جاء فى وقته نظرا لصعوبة موقف الفريق فى جدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أن ترتيب الفريق بالجدول لا يليق به لذا فإن حصد الثلاث نقاط كان مهما للغاية وهو ما تحقق فى نهاية اللقاء .