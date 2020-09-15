شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز أوباما ومران في الجيم لأوناجم ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجًا خاصًا ليوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض، لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد غيابه عن لقاء الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بسبب الإصابة، واشتمل البرنامج الخاص لأوباما على تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة ، وفضل الجهاز الفنى خوض فرجانى ساسى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد، لاعبى الفريق، تدريبات خاصة فى الجيمانزيوم اليوم، الثلاثاء، بناءً على قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث فضل خوض الثلاثى تدريبات فى الجيمانزيوم دون المشاركة فى التدريبات الجماعية لعدم إرهاقهم، خاصة أن ساسى كان يعانى من كدمة فى الظهر ابعدته عن لقاء الإنتاج الحربى .

فيما قام الجهاز الفنى للزمالك، بعمل تدريبات خاصة بالكرة للاعبى الفريق الذين لم يشاركوا بشكل أساسى فى لقاء الانتاج الحربى واشتملت التدريبات الخاصة لهؤلاء اللاعبين على تنفيذ جمل فنية، كما حرص أمير عبد العزيز، المدرب العام للفريق، على متابعتها وتصحيح الأخطاء للاعبين.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.