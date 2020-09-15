كارتيرون يفسخ تعاقده مع نادى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل

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