شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون "الخليج 365 :الأهلي يضع شرط لاستمرار وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي وضعو شرطا لاستمرار المغربي وليد أزارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، ويعود وليد أزارو للقاهرة قادما من المغرب خلال أسبوع بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها بعد قطع اعارته في السعودية.

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تابع محد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو الأهلي عرضو علي أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولاء إلى مليون دولار سنويا لتمديد عقده وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت إدارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.

أضاف شبانه في تلفزيون الخليج 365 ، أنه في الوقت الذي اتخذت ادارة الأهلي قرارا بعمل مسحات كورونا اسبوعيا مرتين وحتي موعد مباراة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 18 أكتوبر المقبل في نصف نهائي بطولة افريقيا علي حساب خزينة النادي وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محليا والاكتفاء بالرابيد تيست ، وتكلف عمل المسحة الواحد للشخص3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه مما يعني صرف الأهلي مبلغ يصل لمليون و 200 ألف جنيه علي المسحات في حالة إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين إسبوعيا، حتي مواجهة الوداد ، ويري مسئولو الأهلي أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقه وبالتالي لا بد من عمل المسحات لتدارك أي مشكله مبكرا ولتجنب خسارة أي لاعب هام قبل استئناف بطولة أفريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.