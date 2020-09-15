شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لدفاع دجلة لإيقاف خطورة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، تعليمات خاصة لمدافعى فريقه من أجل غلق المساحات أمام عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز، الذى من المتوقع أن يعود للمشاركة بعد شفاءه من الإصابة العضلية التى تعرض لها، وشدد المدير الفنى لدجلة على مدافعيه ضرورة مراقبة السعيد جيدًا حال مشاركته فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب بابا فاسيليو من لاعبيه عدم منح السعيد فرصة للتسديد على مرمى محمد عبد المنصف، حيث تعد تلك التسديدات من أهم مميزاته، كما شدد على ضرورة الضغط عليه حتى لا يتمكن من تمرير الكرة للمهاجمين ومساعدتهم على الوصول للمرمى بسهولة، مؤكدًا أن عبد الله السعيد يعد من أهم مفاتيح لعب بيراميدز فى الفترة الأخيرة.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس. وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.

فى المقابل تعهد لاعبو بيراميدز فيما بينهم، على طى صفحة الإخفاقات الماضية، بالخسارة من الزمالك ثم الجونة ثم المصرى البورسعيدى على التوالى، والعمل على العودة للإنتصارات من بوابة وادى دجلة.