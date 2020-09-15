شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض عبد المنصف لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو الإسماعيلى خط مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الدراويش بحارس مخضرم بجانب الحراس الشباب المتواجدين حاليًا بالفريق، حيث ترغب إدارة الإسماعيلى فى إعادة تجربة عصام الحضرى بالإستعانة بعنصر خبر "أوسة" لتدعيم المركز وإكتساب الحراس الشباب الخبرات منه، لاسيما وأن عبد المنصف ظهر بمستوى مميز جدًا فى الفترة الحالية، ويعد من أهم الأعمدة الأساسية بالفريق الدجلاوى.

وكشف مصدر مطلع، أن إدارة الإسماعيلى فتحت خط مفاوضات "جس النبض" مع "أوسة" للوقوف على رغبته فى إمكانية خوض تجربة جديدة مع الدراويش فى الموسم المقبل، لاسيما وأن الحارس ستنتهى مدة تعاقده مع وادى دجلة بنهاية الموسم الجارى، وسيصبح حر من حقه التوقيع لأى فريق أخر.

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فى المقابل، بدأ اليونانى بابا فاسيلسو المدير الفنى لدجلة، فتح ملف تدعيمات صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، من أجل إعداد فريق قوى يستطيع المنافسة خلال الموسم الكروى الجديد، حيث من المنتظر أن يعد الخواجة اليونانى تقريرًا فنيًا عن المراكز التى يرغب فى تدعيمها فى الميركاتو الصيفى المقبل، على أن تقوم الإدارة بعد ذلك بالبحث عن اللاعبين المميزون فى المراكز المطلوب تدعيمها وعرضها على المدرب لإختيار أفضلهم قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع أنديتهم.

وطلب بابا فاسيليو من إدارة الكرة سرعة فتح ملف تجديد تعاقد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، الذى ستنتهى مدة تعاقده مع الغزلان بنهاية الموسم الحالى، حيث شدد المدير الفنى على استمرار "أوسة" وسط صفوف الفريق نظرًا لتمتعه بالخبرة والمهارة فى حراسة المرمى ويعد من أبرز العناصر الأساسية بالفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ مسئولى دجلة فتح ملف التفاوض مع عبد المنصف حول تجديد تعاقده لمدة موسم أخر، خاصة وأن الحارس سبق وتلقى العديد من العروض خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب فيرس كورونا، ورفض البت فيها.