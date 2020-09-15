شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى يطير للإمارات لإنهاء صفقة بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم الخليج 365 أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى سافر فى سرية تامة للإمارات ظهر اليوم الثلاثاء، فى رحلة رقم EK928، لانهاء صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى بالإضافة للدخول فى مفاوضات مع عدد أخر من اللاعبين الأجانب لضم واحد منهم على الأقل، حيث يدخل الأهلى فى مفاوضات مع المهاجم الكونغولى مالانجو مهاجم الرجاء بالإضافة للدخول فى مفاوضات مع أيوب الكعبى مهاجم أسود الأطلسى، خاصة وأنه لاعب حر حالياً ويحق له الانتقال لأي نادي، حيث سيتم التعاقد فى النهاية مع لاعب منهم على الأقل بخلاف بدر بانون.

وتمنع المغرب حالياً دخول أراضيها سوى للمغاربة العالقين لتضطر إدارة الأهلى لترتيب اللقاء التفاوضى لضم بدر بانون فى الإمارات، حيث يتواجد ممثل من نادي الرجاء المغربى بالإضافة لوكيل اللاعب.

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وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي أن أيوب الكعبى طلب ارجاء التوقيع لحين وصول عرض أوروبى له وفى حالة فشل المفاوضات سيوافق على عرض الأهلى، ويناقش مسئولو الأهلى شروط الرجاء المغربى الخاصة ببيع بدر بانون بعد دخول لجنة التعاقدات الحمراء فى مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.

ورحب السويسرى رينيه فايلر بالتعاقد مع بدر بانون فى ظل الاقتناع التام بإمكانياته الفنية والبدنية، فى الوقت الذى استعلم الأهلى من نادى الرجاء المغربي عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بانون بعدما قطع الأهلى شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصرى وصعدا للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلى الوداد المغربى فيما يواجه الزمالك الرجاء.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين فى الدورى المغربى خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربى للاعبين المحليين فى النسخة الأخيرة.